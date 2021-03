Anni Arro tunnistab, et mõne aasta eest tuli tal emotsionaalselt piir ette: üritasin kogu aeg endast kõigile midagi anda

Mõni aeg pärast esiklapse sündi tundis Anni, et piir on ees. „Anita polnud rahul, töötajad polnud rahul ja mina olin stressis, sest üritasin kogu aeg endast kõigile midagi anda. Siis tegingi otsuse, et tahan Kukekese maha müüa ja tööst natuke eemale tõmbuda. Sellised söögikohad on nii omanikepõhised, et kui sa enam ise ei jaksa teha ja tunned, et ei tule ka rahaliselt ots otsaga välja, siis see ei tasu ära. Vaadates, mis aeg praegu on... Ma oleksin ammu pankrotis!”