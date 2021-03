Siiri Sõnajalg on endiselt alkoholiga sina peal: põhjuseks rängad kaotused

Viivi tõdeb, et Siiri tarvitab endiselt alkoholi: "Jah, ta tarvitab, aga asi on tunduvalt parem kui aasta tagasi. Eks tal on olnud raske – kahe poja kaotus, meie laste sirgumine ja kodust lahkumine, ka meie kõigi nelja muusikalise tegevuse üsna järsk katkemine mõjus. Meile mõlemale. Siirile mõjusid need veel eriti ja muidugi kõige rängemini poegade kaotus."

Viivi teab enda kogemusest, et järsult alkoholist inimest võõrutada ei õnnestu: "Sõltuvus on nii tõsine teema, et ei ole võimalik öelda abikaasale – ära nüüd enam tarvita! – ja ongi kõik." Viivi sõnul on tegemist pikemaajalise protsessiga, mis tähendab võõrutuses erinevaid etappe. "Selles mõttes on Andres praegu Siiri kõrval olles kaassõltlane, tema sõltub oma abikaasa sõltuvusest ja käib sellest vabanemise protsessis tal kogu aeg kaasas."