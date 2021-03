Printsess Sofia ja prints Carl Philip avalikustasid lapse nime

Iltalehti kajastab, et täispikk nimi on prints Julian Herbert Folke. Laps sündis reede hommikul.

Väikese meediatormi põhjustas Rootsis seik, et kuninglik kaardivägi uue ilmakodaniku auks kahuritest tulistas. Nimelt on Rootsi kuningakojas traditsiooniks, kui uus prints või printsess on sündinud, lastakse kahuritest uue ilmakodaniku auks pauke.