Kuninglik seebiooper: Elizabeth II lapselaps sõitis koroonapiirangute kiuste Šotimaale abielunaisega lustima

Printsess Anne`i vanim poeg Peter (43) elab muidu Inglismaal Gloucestershire`is, ent sõitis sel nädalal maha ligi 740 kilomeetrit, et külastada pisikest St. Cyrusi külakest Šotimaal, vahendab The Sun. Politsei uuris käigu tausta.

Väljaande andmetel külastas troonipärimisjärjekorras 17. kohal olev Peter ühte 40-aastast naist, kes on abielus teise mehega. Tõsi, väidetavalt on nad lahku läinud. Naine on Peteri õe Zara Tindalli sõbranna. Peteri enda abielu purunes mullu sügisel.