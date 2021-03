Sharon Stone paljastab, et kirurg suurendas ta rindu temalt endalt luba küsimata

The Sun kirjutab, et 2001. aastal tehti Stone`ile rinnaoperatsioon, et eemaldada healoomuline kasvaja.

"Kui sidemed ära võeti, avastasin, et mu rinnad on korvi võrra suuremad," räägib Stone. "Ta ütles, et need sobivad rohkem mu puusadega."

Stone nendib, et tema keha muudeti nõnda, et temalt endalt luba ei küsitud. "Kirurg arvas, et näen parem välja, kui mul on sellised rinnad."

Selle kõrval tasub märkida, et paar aastat varem oli ajakiri Playboy nimetanud Stone`i sajandi 25 kõige seksikama staari hulka.