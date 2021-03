VIDEO | Toomas Uibo avaldas koos sõpradega loo, mis aitab ka keset masendavat koroonakriisi end motiveerituna hoida

"Mingil hetkel olime juba niipalju seda oma lõbuks läbi veebikeskkonna laulnud, et tuli idee see ka salvestada ja jäädvustada mälestus sellest täiesti teistmoodi ajast meie elus," räägib Toomas Uibo algatusest.

"Meil on hetkel niipalju masendust ning teadmatust tuleviku osas ning see laul aitas vähemalt minul ja minu lähedastel end kuidagi motiveerituna hoida. Siit ka idee seda jagada laiemalt, sest kui kasvõi üks inimene tänu sellele naeratab, oleme juba oma eesmärgi saavutanud," lisas Uibo.

Eestikeelsed laulusõnad on valminud kollektiivse loomingu tulemusena ja autorid ise ütlevad, et refrääni sõnadest saavad aru vaid need inimesed, kes ka teise vaktsiinisüsti kätte saanud. "Viimane on loomulikult läbi huumori öeldud," muigab Uibo. "Hoiame positiivset meelt ning elame selle aja üle!"