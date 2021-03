Piret Krumm leidis koroonaajal uue põneva diskorütmis väljakutse

Krumm jõudis disko juurde läbi Eesti muusika. “Kunagi oli selline naistekoosseis, nagu Viru Trio. Enne seda ma võib-olla päris täpselt ei teadnudki, mis disko päris täpselt on. Sealt sai see alguse.”

Krumm selgitas, et muusikat tahavad nad just praegusel aja teha seepärast, et bänditegemine on kõige ägedam ajaveetmise viis üldse. “Sa saad inimestega kokku, te teete koos muusikat, see on loominguline suhtlemine.”