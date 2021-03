INTERVJUU | "Rannamaja" Oskar avameelselt vahistamisest: mind peksti mitmeid kordi näkku ning politsei tõmbas koti pähe

Möödunud aasta augustis, mil sai avapaugu “Rannamaja” uus, järjekorras teine hooaeg, märkasid paljud, et värvikast seltskonnast on puudu end biseksuaalseks ja vabameelseks noormeheks tituleerinud Oskar Süvari. Tollane TV3 programmijuht Raimo Kummer oskas siis Kroonikale öelda vaid seda, et Oskar viibib kinnipidamisasutuses. Miks küll – jäi tol korral suureks saladuseks. Olukorda hoidusid täpsemalt kommenteerimast ka saate kaasosalised.

Sellegipoolest levisid kuluaarides jutud, et Oskar on olnud seotud narkootiliste ainetega. Jaanuari lõpus said mitmed kuuldused ka kinnitust: Põhja ringkonnaprokuratuur esitas süüdistuse 15 inimesele vähemalt 2,1 miljoni euro väärtuses keelatud ainete käitlemises, mida toodi Euroopa riikidest Eestisse edasimüügi eesmärgil.

Lisaks Oskar Süvarile võis süüdistatute nimekirjast leida suurärimees Mait Metsamaa poja Mathias-Mait Metsamaa, Küllike Nammi nimelise advokaadibüroo vandeadvokaadi abi Kristjan Tuule, noore reformierakondlase Rait Kaspar Purje ning tuntud fotograafi Jaanar Nikkeri, kes on pildistanud teiste seas Kriss Sooniku loomingut ja nublut.

Kroonikal avanes eksklusiivne võimalus teha noormehega intervjuu otse Tallinna Vanglast. Oskar räägib ausalt ja valehäbita, milline on elu vanglas, kuidas kõik täpsemalt juhtus ning millised on tema tunded kogu toimunu suhtes. Muu hulgas mainib ta jutu käigus, et kirjutab juhtunust ja ka sellest raamatut, kuidas üks inimene võib taolisesse sasipuntrasse sattuda. Pärast vanglast vabanemist soovib ta selle ka avaldada.