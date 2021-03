Endine Eesti kunstiakadeemia töötaja süüdistab Heelia Sillamaalt kodu võtnud ülemust ebaseaduslikus vallandamises

Mõtusele heideti ette, miks ta otsustas ostueelõigust kasutada alles kahekuulise ooteperioodi lõpus, kuigi korter oli müügis olnud üle aasta. Seaduse silmis Mõtus midagi valesti ei teinud ja ka notarid on hiljem rõhutanud, et kinnisvarasse ei hakataks investeerima enne kui ooteperiood on läbi.

Kohe loo alguses sai selgeks, et EKAs dotsendina töötav Maarja Mõtus midagi seaduslikult valesti ei teinud, selle asemel hakkasid sündmustel silma peal hoidnud inimesed, seal hulgas aktivist Sass Henno, rõhuma Mõtuse südametunnistusele ja et võiks korterist ikka loobuda. Teema avalikuks tulles said Heelia ja tema elukaaslane palju toetust ning peagi leidsid nad ka elukoha murele lahenduse.

Kuid kogu see lugu tõi välja ka 2019. aasta lõpust alguse saanud loo, mille keskmes on taaskord Maarja Mõtus. Heelia Sillamaa Facebooki kommentaariumis kirjutas Egle Vesk, et Mõtus vallandas ta ebaseaduslikult. Vesk ütles, et probleemid Mõtusega algasid juba enne seda, kui ta tööle võeti.