Sharon Osbourne otsustas siiski talle palju pahandust toonud ametikohast loobuda

Telekanal CBS teatas avalduses, et 11 hooaega saate juures olnud Osbourne otsustas lahkuda, kuna langes viimastel nädalatel tõsise kriitikalaviini alla, kui kaitses oma sõpra Piers Morganit Meghan Markle'i vastut tehtud kommentaaride eest.

"Kümnenda märtsi sündmused olid häirivad paljude jaoks, kaasa arvatud televaatajate jaoks. Meie analüüsi kohaselt ei kattu Sharon Osbourne'i 10. märtsil avaldatud vaated lugupidamisega töökohal meie vaadetega," öeldi avalduses.

Telekanal ei näinud endal selles olukorras ka mingit süüd. "Me ei leinud tõendeid ka selle kohta nagu oleksid CBSi produtsendid kogu olukorra loonud või saatejuhte teemaga üllatanud," lisasid nad, öeldes ka, et nad püüavad tulevikus oma saatemeeskonda selles teemas arendada.

"The Talk" kaassaatejuht Sheryl Underwood tõi selle säutsu kolmapäevases saates teemaks. Sharon aimas juba ette, mis saama hakkab, ja ütles, et ta pannakse kindlasti elektritooli, kuna julges kaitsta sõpra, keda kõik peavad rassistiks, aga seda tegelikult pole.

"Ma pean 68-aastaselt enda eest seisma ja ütlema, et ma ei ole rassist. Kuidas see üldse minusse puutub?" lausus üha rohkem ärrituv Sharon Osbourne. Ta hakkas lausa vanduma, nii et Underwood pidi saates pausi tegema, et kõik saaksid maha rahuneda.

Päras naasmist palus Sharon, et kolleeg tooks välja konkreetse näite, kus Morgan on rassistlik olnud. Underwood, kes on ka ise mustanahaline, vastas: "Asi pole konkreetselt sõnas "rassism", vaid selle implikatsioonis ja reaktsioonis sellele. Sellest mitte rääkimine, kuna ta on mustanahaline, selle ignoreerimine ja alahindamine teeb selle rassistlikuks."

Underwood lisas, et Sharon on tema sõber ning ta ei arva, et ta on rassist. Osbourne aga leiab, et on juba liiga hilja ning kahju on tehtud.

Sharoni kolmapäevases saates tehtud kommentaare võeti kriitiliselt vastu. Teda süüdistati mustanahalise naise kogemuste pisendamises ning konkreetse perspektiivi mittemõistmises.