Piers Morgani karm kriitika jätkub: Meghan Markle on vinguv, privilegeeritud ja silmakirjalik

Mail on Sunday kolumnis selgitas Piers Morgan kommentaare, mida ta tegi vaid mõned tunnid pärast Harry ja Meghani intervjuud, ning oma lahkumise põhjuseid. Ta avaldas arvamust ka Sharon Osbourne'i lahkumise üle USA jutusaatest "The Talk", sest julges Morganit kaitsta.

Kuid kõigele sellele vaatamata ei leia, et juhtunus oleks süüdi Meghan Markle ja seda lihtsalt põhjusel. "Ta on vaid üks paljudest vinguvatest,

privilegeeritud ja silmakirjalikest kuulsustest, kes küünilised ekspluateerivad ohvristaatust, et sõnavabadus maha suruda; kes väärtustavad enda tõde rohkem kui tegelikku tõde; ning kes püüavad tühistada kõiki, kes nende versiooni tõest ei usu või kes seavad nende põletavad väited kahtluse alla," kirjutas Morgan.

"Ei, kogu see teema on suurem kui üks luuludega hertsoginna, ja see on kõigi õigus enda arvamusi vabalt väljendada, jõuliselt ja kirglikult kui me seda soovime," lisas ta.

Sarnaselt Sharon Osbourne'ile sai ka Morgan tapmisähvardusi. Keegi anonüümne troll oli lubanud ta oma laste silme all ära tappa.

Morgan ei hoidnud end tagasi, öeldes, et endine "Good Morning Britain" kaassaatejuht Alex Beresford on ainuke võttemeeskonna liige, kes pole temaga pärast lahkumist ühendust võtnud. Beresford oligi see, kellele Morgan tunnistas, et Meghan Markle'it ei usu ning millest kogu draama alguse sai.

Ajakirjanik lõpetas arvamusloo, öeldes, et tema ei ole ohver ja ta pole ka tühistatud.