KLÕPS | Toidublogija ja "Eesti parim pagar" võitja Sandra Daškova ootab kolmandat last

"Beebi number kolm laeb," kirjutas Sandra lühidalt sotsiaalmeedias pildi juurde, kus hoiab kahe käega kasvavast kõhust kinni.

Sandra on suhtes ettevõtja Roone Roostiga, kellega neil on juba kaks last. 2019. aastal antud intervjuus meenutasid noored, kuidas nad kokku said ja milline oli toidublogija esimene rasedus.

Sandra leidis oma tõelise elu armastuse hoopis spordiklubist, kus ta mõnda aega administraatorina töötas. "Eks ma käisin siis ka ise trennis, nii kolm-neli korda nädalas, ja miskipärast juhtus sedasi, et Roone sattus samuti siis trenni tegema," meenutab Sandra pea viie aasta tagust esmakohtumist.

"Mina alustasin Sandraga vestlust mitu korda, aga ta ei võtnud vedu," sõnab Roone. Ühel talveõhtul aga pakkus üks Sandra tuttav talle trennist küüti koju ja autojuhiks juhtus olema Roone. Ka siis ei pannud Sandra oma tulevast tähele, vaid lobises sõbraga. Möödus kaks kuud, kuni ühel päeval Roone kirjutas Facebookis Sandrale ja kutsus teda kohtingule. Sandra jättis vastamata. Roone ei jätnud aga jonni. Ta läks järgmisel päeval trenni ja võttis teema uuesti üles.

"Mina aga pööritasin silmi ja keerasin talle selja," kihistab Sandra naerda. Neiu tahtis veel vaba ja vallalise elu nautida, pealgi olid juba paljud mehed üritanud teda spordiklubis "ära sebida". Kuid Roone järjekindlus viis sihile – viimaks õnnestus ka esimene kohting.

"Ja see oli tõesti tore. Mulle meeldis Roone härrasmehelik käitumine," õhkab Sandra.

Ka Roone pole komplimentidega kitsi: "Sandra on kõige ilusam inimene maailmas – temas on sügav ja hingeline ilu, mis mind võlus. Ta on ehe, ilus ja naiselik."

Väga kaua aga ei saanud Sandra ja Roone kirglik romaan kesta, sest vähem kui pool aastat pärast tutvumist oli selge, et armastus on vilja kandnud ja oodata on perelisa.