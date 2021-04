Urmase (47) ja Egle (43) abielusõrmused võivad välja näha üsna traditsioonilised, kuid on tehtud väga erilisest kullast – seda on sõrmusena kandnud mitu põlvkonda naisi. Urmase isapoolse vanaema Estri sõrmus on seotud ka Eesti saatusega.