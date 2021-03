Piret Kalda: isa ei rääkinud minuga tükk aega, kui lavakasse sisse sain

"Isa ei rääkinud minuga tükk aega, kui ma sinna lavakasse sisse sain. Kuskilt oli isal see arusaam, et kõik näitlejad on litsid ja joodikud. Päris tegelik põhjus oli see, et ma läksin kodust ära. Pesamuna läks kodust ära," meenutas Kalda saates "Käbi ei kuku ..." ja lisas, et ta ise nautis lavakunstikoolis õppimist väga, sest sealne suhtumine õpilastesse oli hoopis teistsugune kui see, millega ta harjunud oli.