Synne Valtri üürib välja enda Paldiskis asuva korteri

Tegu on Paldiskis asuva kahetoalise korteriga, mille üldpind on 38,9 ruutmeetrit ning kuutasuna küsib laulja 250 eurot. Korteril on vahetatud aknad, ees korralik uks ja asub mere lähedal.

Võib-olla soovib Synne Valtri üürimisega lisaraha teenida, kuna esineda ei saa ning stabiilset sissetulekut pole. "Kodutunde" produtsent Kristi Loigo lausa kuulutas näitlejatele ja muusikutele välja näljasurma. "Kas te ka teate seda, et enamus vabakutselisi näitlejaid ja lauljaid, noori mehi ja naisi sureb lihtsalt nälga? Kas te teate kui paljud neist on kaotanud tänaseks oma kodud? On teil õrna aimdust kui hulluks on elu pööranud noorte loomeinimeste ringkonnas?" soovis Loigo teada.