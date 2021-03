Kuigi Angelina Jolie ja Brad Pitt läksid lahku juba 2016. aastal, pole nende lahutus siiani lõplikult jõustunud. Nüüd, kus läbirääkimised on jõudnud laste hooldusõigusteni, on Angelina otsustanud lüüa lauale oma trumpässa – väidetava koduvägivalla. Siin on ülevaade viimaste aastakümnete kõige jõhkramatest ja enim kõmu tekitanud staarpaaride vägivallajuhtumitest.