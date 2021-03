"Duubli" saatejuhi rollist vallandatud Taavi Libe naaseb uue projektiga

Libe ja Juhkentali sõnul käsitletakse olulisi teemasid, kuid kindlasti mitte liiga tõsises võtmes. "Saates on teemad, millest inimesed räägivad ja on tavaliste inimeste jaoks olulised," ütles Libe. "Tuleb ka noppeid pehmematest teemadest nagu popkultuur ja meelelahutus."

Varasemalt Vikerraadios hommikuprogrammi juhtinud Libe on rõõmus, et saab naasta raadiomajja ning Raadio 2-te. "Mulle väga meeldib raadiot teha ja praegu oli sobiv hetk, nii et mul on hea meel, et Kristo Rajasaare helistas ja pakkus seda mulle," rääkis Libe, kellel on TV3s oma saade "Märgatud Eestis".