Helen Adamson tunnistab: on päevi, kus ma isegi ei viitsi ega taha oma ärevusega tegeleda

"Minu igapäevased tegevused ja rutiinid ei ole mu ellu tulnud üleöö. Mul on läinud aastaid, et suudaksin oma harjumusi muuta ning eluterveid rutiine igasse päeva tuua, mis päriselt aitavad keha ja vaimu tasakaalus hoida. Igapäevane jooga - viimased 1.5 aastat olen joogat teinud igapäevaselt, enne seda 3 aastat väga kaootiliselt. Igapäevane meditatsioon - igapäevaselt olen mediteerinud üle aasta. Taliujumine - minu eelmise aasta sügisel tehtud avastus, mis aitab ärevust lausa ulmeliselt hästi kontrolli all hoida! Raamatute lugemine - avastasin enda jaoks alles hiljuti, kui hästi aitab teemakohane kirjandus iseendaga kontakti saada ja positiivset meelelaadi hoida. Igapäevane trenn - teen kodus vastavalt kavale trenni ja see on aidanud füüsisele paremat vundamenti laduda. Teraapia - minu jaoks hetkel absoluutselt vajalik, et vaimse tervise suunas konstantselt paremuse poole liikuda. Igapäevane liikumine - sport ja jalutamine on terve vaimu vundament! Keha ja vaim PEAVAD olema tasakaalus, et saaksime olla terved igas mõttes. On päevi, kus ma isegi ei viitsi, ega taha, teadlikult oma ärevusega tegeleda ja lähen lihtsalt loodusesse liikuma. Siis teevad endorfiinid oma töö ja mul polegi vaja mõistusega kõigele vastuseid leida. Meie keha on targem kui meie," kirjutas Adamson oma postituse pealkirjas.