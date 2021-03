Tiktokis koroonafakte jagav noor arstitudeng imestab inimeste ignorantsuse üle: kas teil on üldse baasteadmised bioloogiast?

19-aastane Kohtla-Järvelt pärist Orina Jakovleva on TikTokki teinud kümneid videoid, kus ta selgitab, mis on koroonaviirus ning kuidas end ja teisi kaitsta. Ta oli nii mitmedki koolitused ise läbinud ja otsustas teha video. Tema endagi üllatusena teenis ta viis tuhat meeldimist.

Sisu loomisega tulid ka kommentaarid, nii halvad kui head. Nende seas olid ka inimesed, kes kurtsid maskide kandmise üle, öeldes, et süsihappegaasi sisse hingates sureb inimene ära. "Ma olin nagu: mis asja nagu? Kas teil on üldse baasteadmised bioloogiast või füüsikast või keemiast?" imestas Jakovleva inimeste ignorantsuse üle "Ringvaates".

Jakovleva oli tõeliselt üllatunud, kui ta kuulis inimestest, kes tõepoolest ei usu, et koroonaviirust ei eksisteeri ja et see on inimese poolt tehtud haigus.