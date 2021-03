Woody Allen peab jällegi eitama süüdistusi nagu ta oleks oma kasutütart seksuaalselt ahistanud

Tegu on Woody Alleni esimese intervjuuga USA televisioonis 30 aasta jooksul ning see avaldati voogedastuskanalil Paramount Plus.

Farrow väitis, et Oscari -võitja ahistas teda 1992. aastal, kui oli vaid seitsme-aastane. "Ma mängisin mängurongiga ja mind rünnati seksuaalselt," ütles Farrow 2018. aasta intervjuus Gayle Kingile. "Seitsme-aastasena ütleksin ma, et ta katsus minu privaatosi."

Allen on neid süüdistusi alati eitanud. Need viisid ka politseuurimiseni, kuid ametlikku süüdistust ei esitatud.

"See on tobedus, aga ometi on sellest must plekk jäänud, ja neile ikka meeldib sellest kinni hoida, kui mitte arvamusest, et ma pilastasin Dylanit, siis võimalusest, et ma seda tegin," ütles Woody Allen.