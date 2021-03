Leedu Delfi lugeja kirjutas sealsele toimetusele ja avaldas pahameelt, et staaridele on rohkem lubatud kui tavainimestele. "Ma ei oleks seda lugu märganudki, kui pilte poleks juures olnud. Suured massid, naeratused ja suudlused punasel vaibal. Tõsiselt või? Ma mõtlesin, et selle ürituse ajal on osalejad teineteisest kuidagi eraldatud, aga ei, suruti teineteisel käsi ja tehti põsemusid. Mul oli piinlik seda vaadata. Kuidas see kõik võimalik on?" parastas leedukas.