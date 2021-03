Eesti näitleja Anita Smirnova teeb kaasa Hiina tippsarjas

29. märtsi statistika kohasel oli seda vaadatud voogedastuskanalil Mango TV üle 110 miljoni korra. Üle 500 miljoni kasutajaga Hiina Twitteris ehk Weibos kujunes sarja teemaviide riigis populaarsuselt teiseks.

Sarja tegevus toimub maailma suuruselt kolmandal kruiisilaeval Dreamland, mis mahutab enam kui kuus tuhat inimest. Tegu on esimese projektiga Hiina televisioonis, mis räägib elust kruiisilaeval. Selle peaosas on riigi tippnäitlejad Zhang Han ja Wang Likun.

Et paremini kajastada rahvusvahelist keskkonda kruiisilaeval, värvati sinna näitlejad 11 erinevast riigist. Võttemeeskonda aga kuuluvad Hiina tipptegijad.

Režissöör Chen Kunhui kuulus eelmisel aastal kümne parima lavastaja hulka ning on teinud enam kui 30 sarja. Produtsent Li Chen on tuntud mitme auhinnatud telesarja tootmise poolest. Peaosalised Zhang Han ja Wang Likun on ühed populaarsemad ja enam tasustatud näitlejad Hiinas.

"One Boat, One World" on viimase aasta üks oodatumaid saateid ning peale Mango TV debüteeris see ka telekanalil Jiangsu TV, mis kuulub riigi suuruselt kolmandale tele-ettevõttele.

Sarja tegevuspaik Dreamland. Foto: One Boat, One World

Anita Smirnova mängib peaosalise Likuni tegelaskuju Tianyue parimat sõpra Phyl "Fayer" Decardi, kes töötab kruiisilaeval baaridaamina. Ta on laeval olnud kaheksa aastat ja aitab Tianyuel seal eluga kohaneda. Ka tema ema ja isa töötavad laeval.

Tallinnas sündinud ja kasvanud Anita kirjeldab enda rolli järgmiselt: "Ma mängin sarjas baaridaami Phyl "Fayer" Decardi, kes on küll prantslane, aga kes räägib vabalt inglise ja hiina keelt. Baaridaamil on laeval oluline roll, sest tema peab garanteerima, et külalistel oleks hea olla. Baar on ka koht, kus enamus klatši ning märul toimub."