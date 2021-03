Laulja Demi Lovato tuli kapist välja ja ei tea, kas ta enam kunagi mehega suhtesse astub

Demi ja Max olid pikalt kihlatud, kuid lõpetasid selle mõned kuud tagasi. Nüüd ei tea endas uue seksuaalsuse avaldanud lauljanna, kas ta enam kunagi üldse mehega suhtesse astub, vahendas The Sun.

Taskuhäälingus "Joe Rogan Experience" rääkis Demi enda seksuaalsusest ja tunnistas, et on panseksuaalsena huvitatud kõikidest sugudest. 28-aastane lauljanna naljatas, et ta on nüüd osa "tähestiku maffiast", viidates sellega LGBTQIA+ kogukonnale.

Rääkides laste saamisest, sõnas meelelahutaja: "Kunagi tahtsin. Kui üldse, siis lapsendan. Ma olin eelmine aasta mehega kihlatud. Ma tõesti arvasin siis, et olen praeguseks abielus, võib-olla ka rase, aga nii ei läinud."

Ta jätkas: "Ma ei tea, kas ma lähen mehega suhtesse, seega ma ei näe, et praegu rasedaks jäämas. Minu seksuaalsus on praegu voolav ja seda seetõttu, et ma olin aastaid kapis peidus."

Demi tunnistas, et esimene kord, mil ta avastas, et tema jaoks on ka naised atraktiivsed, tekitasid temas häbitunde, kuna ta kasvas üle kristlikus ja konservatiivses Texases. "Iga kord, kui ma naise vastu midagi noorena tundsin, ma surusin selle maha veel enne, kui ma suutsin mõista, mida ma tunnen," rääkis ta.

Eelmisel septembril lõpetas Demi Lovato suhte Maxiga, vaid kaks kuud pärast kihlumist. Lauljanna tunnistas, et suhte kiire lõpuni viis koroonakarantiin, kus nad koos olid, pannes naise mõistma, et kõik pole hästi.

Mõni aeg tagasi avaldus Demi Lovato elust ka dokumentaal "Dancing With The Devil", mis kajastas ka tema 2018. aasta üledoosi, mille järel ta lühikeseks ajaks pimedaks jäi.