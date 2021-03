Kristel Aaslaid trotsib kriisi ja hakkab jälle kolima?

Kolimise asemel on Kristel aga hakanud oma asju kriitilise pilguga vaatama, nii ka treeningmasinat. "Mul ei ole praeguses kodus palju ruumi ja tahan saada lahti asjadest, mida ma ideaalis võiks kogu aeg kasutada, aga reaalsuses need lihtsalt seisavad. Ka see ei ole lahendus, et otsin neile koha mujal, kus nad saaksid vähem silme all seista ja rohkem tolmu koguda. Elu eesmärk ei peaks olema, et võidab see, kellel on surres rohkem asju. Seda enam, et võib-olla on need asjad kellelegi teisele reaalselt vajalikud või kasulikud."