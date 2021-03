EKAst väidetavalt ebaseaduslikult vallandatud töötaja advokaat nõustus vastaspoolega

Vesk on bürooga ka korduvalt suhelnud ning esitanud oma seisukohad ja büroo on talle vastanud. “Tööandjal on õigus valida enda töötajaid ning katseajal selgus, et töötaja isikuomadused, suhtlemisoskus ning koostöövõime ei sobinud antud töö tegemiseks,” tõi Allak välja.

Ja kui see katseaeg on paigas, siis võib tööandja töösuhte lõpetada TLS järgi (§ 6, lõige üks), kui töötaja tervis, teadmised, oskused, võimed ja isikuomadused ei vasta tasemele, mida nõutakse töö tegemisel. Tööandja, antud juhul Eesti kunstiakadeemia ja Maarja Mõtus, on see, kes otsustab, mis need ebasobivad isikuomadused on.