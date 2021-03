VIDEO | Teavad oma hinda või pirtsutavad? "Rannamaja" kaunitarid Ada ja Seidi loobusid koostööst kiirtoidurestoraniga - tasu oli neile liiga väike

Sisuloojad teenivad enda raha läbi koostööde ja toodete reklaami sotsiaalmeedias. Mida mõjusam ja suurema jälgijaskonnaga sa oled, seda rohkem saad sina dikteerida kokkuleppe tingimusi. Paistab, et Instagramis 26 tuhande jälgijaga Ada ja 31 tuhande jälgijaga Seidi ongi omadega sealmaal, et saavad teatud diilidele ei öelda.

Nii Ada kui Seidi said koostööpakkumise LED-valgustite firmalt, kes pakkus neile endale 30 protsenti soodukat ja jälgijatele 10%. Seidi ignoreeris seda ja kustutas pakkumise ära.

Ühine pakkumine tuli aga McDonalds'i kiirtoiduketilt. "Nad tahtsid suurt kampaaniat ja reklaamklippe. Nii, et nad jagavad seda oma platvormidel pluss meie siis jagaksime oma kõikidel platvormidel ja nad tahtsid anda 400 eurot näkku. Ma reaalselt mõtlesin, kas te teete nalja. Ma saatsid neile summa, mis ma soovin ja keegi ei vastanud," rääkis Ada ja lisas, et tema Instagram on 400 eurot.