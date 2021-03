VIDEO | Eestis filmitava õuduka võtteplatsi tabas koroonaviirus. Teresa Palmer: me oleme viis päeva pausil olnud

"Me oleme viis päeva pausil olnud," tunnistas Teresa Palmer enda hotellitoast. "Mul oli kontakt inimesega, kellel oli COVID. See on kõige lähem kokkupuude viirusega, mis mul terve pandeemia ajal olnud on. Ja ma mõtlesin, et kui ma selle saangi, siis saan selle nüüd," sõnas näitlejanna.

"Siis lugesin artikleid, mis ütlesid, et rasedad naised põevad seda raskemalt läbi," lisas neljanda lapse ootel olev Palmer. "Nende sümptomid on tõsisemad, ma ei tea, kas see tõele vastab. Olengi siis viimase nädala selleks valmistunud ja mõelnud, millal see juhtub."

Palmer siis hakkas mõtisklema, kas teda pikalt painanud külmetus on ikka lihtsalt külmetus, või on see COVID. Aga igapäevaselt tehtud testid on olnud negatiivsed. "Mul on hea enesetunne ja lähen esmaspäeval tööle tagasi," sõnas ta.

Kuigi Palmeril oli kahju, et vaid pärast kolme päeva võtted peatati, siis on tal hea meel, kui turvaline seal on. Edasipidi peab Palmer endale ise soengu ja meigi tegema, mis on midagi, mida Ameerikas juba tehakse. Palmeril aga pole muret, sest ta ei kanna filmis palju meiki. Ta peab keskenduma vaid kulmudele, mis rohkem silmatorkavamad peaksid olema.