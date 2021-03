Laura Põldvere tunnistab: ema ei lubanud mul teksades lavale minna

"See on miski, mida mu ema ütles, kui olin 14-aastane ja tahtsin minna teksades lavadel," meenutas Laura. "Noorena mulle alati meeldis värvilistesse kleitidesse panna end, see oli minu iseloomuga seonduv asi, aga kui teised olid teksades laval, tahtsin mina ka. Siis ema ütleski, et enne, kui inimesed kuulevad sind laulmas, näevad nad sind, juba siis saab tähelepanu köita ja naelutada inimesed teleka külge."

Mõned nädalad tagasi on Laura otsustanud tärkava kevade puhul muutuse läbi teha ning nii ongi tema tavapärased must juuksevärv asendunud tunduvalt kirkama oranžiga. "Minu kevad 2021 look on nüüd selline.. Kas peaksin ütlema, et olen nüüd punapea? Oranžpea? Igatahes, ma olen üliõnnelik, et julgesin enda tumedad juuksed korra seljataha jätta ja olla kreisi, hulljulge, vaba.." kirjutas Laura oma postituse pealkirjas.