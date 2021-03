Peapiiskop paljastas, mida Meghan "salapulma" all tegelikult mõtles: seaduslik pulm oli ikkagi laupäeval!

Scanpix

Mõne nädala eest tekitas prints Harry ja tema abikaasa Meghani intervjuu Oprah Winfreyga palju segadust, sest endine näitlejatar väitis miljonite televaatajate ees, et nad pandi paari juba kolm päeva enne suurt kuninglikku pulma. Nüüd on avanud suu ka Cantebury peapiiskop, kes Meghani sõnul oli just see vaimulik, kes neid koduaias paari pani.