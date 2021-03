VIDEO | Rüselus liftis tööriistakasti nimel: USA staarpaari vihane kodutüli jäi turvakaamerale!

Salvestuselt on näha, et 27-aastane hitimeister Saweetie lööb meest esimesena. Siis hakkab paar rüselema ning räppar tõukab naist vastu lifti seina. Klippi vaadates tundub, et paari vahel tekkis tüli oranži tööriistakasti pärast, mille nimel mõlemad võitlevad.

Paar teatas üle-eelmisel nädalal, et nad on lahku läinud. Lauljatar andis sotsiaalmeedias mõista, et nende suhe purunes räppari truudusetuse tõttu. Kuid turvakaameralindistus annab mõista, et paaril olid probleemid juba pikemat aega.