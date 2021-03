Märt Pius: Ma ei oska elus paljudele sündmustele kohe reageerida ning olen nullolekus

Edukas hooaeg

2021. aasta kevad on alanud sarnaselt eelmise aastaga kõigile üsna koduselt ja nii ka Piuside perele. Kõik pereliikmed on õnneks terved ning Märt ootab, et Linnateater ja Rakvere Teater annaksid rohelise tule, et nii tema kui Saara saaksid naaseda lavastuste proovidesse. Näitleja on lõppenud aastaga üsna rahul ning tõdeb, et kaamera ees näitlemist oli palju ning õnneks läks kõik viirusest hoolimata hästi. “Filmisime kokku viis kuud Soome märulifilmi “Omerta 6/12” ning see sai kenasti purki ilma suuremate vahejuhtumiteta. Samuti põnevussari “Tulejoonel” ja komöödiasari “Alo” teine hooaeg said kenasti filmitud ja midagi õnneks pooleli ei jäänud,” selgitab Märt.

Võimalus mängida enda loodud tegelast

Märt nendib, et igas sarjas ja filmis on oma rolli mängides võimalik seda mingit pidi enda omaks muuta. “Kui keegi usaldab näitlejale mingisuguse rolli, siis on ju alati võimalik ennast sinna sisse panna. Keegi ei tule ja ütle, et sa pead seda tegema nii või naa,” kirjeldab Märt. Näiteks teleseriaalis “Alo” said näitlejad oma mängitavate karakterite iseloomu ja tegevustikku algusest peale luua ja suunata. Seetõttu ei osutunud ka rolli sisseelamine kuidagi keerukaks. “Me oleme saanud ise sõpradega/kaasnäitlejatega neid tegelasi välja mõelda. Meil oli soov teatud inimtüüpi mängida ning nüüd tekkis see võimalus,” kirjeldab Märt sarja loomise protsessi.

Märdil ja Rickyl on teatav ühine sarnasus