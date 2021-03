Keit Pentus-Rosimannus Autorollo saagast: Minu ema ja isa on seda päris raskelt üle elanud

"Eks tummfilmi on ikka ette tulnud, aga et keegi oleks väga kõva häälega kärkinud, seda pole kunagi olnud. Igasugu mõttetuid väikseid nääklemisi ja õiendamisi on aeg-ajalt ikka. Kui 22 aastat koos elada, siis on ilmselt normaalne, et teinekord ajavad igasugu pisiasjad närvi – kes on kapiuksed lahti jätnud, kes jätab kogu aeg juhtmed vedelema ja nii edasi," loetleb Keit abielu erinevaid toone. Keit ütleb, et ajaga on neil tekkinud suisa omamoodi telepaatia. Omavahel rääkimatagi tunnevad nad ära, kui teisel on olnud tavalisest keerukam päev või siis just vastupidi – midagi on eriti hästi korda läinud.