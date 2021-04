Kanal 2 teatas 19. juunil 2020, et on lõpetanud koostöö produtsent Kristi Loigoga, ühtlasi tõmmates joone alla ka "Kodutundele", sest neil tekkisid kahtlused annetusrahade väärkasutamise osas. "Kanal 2 on saanud vihjed ja on tekkinud kahtlus, et saate "Kodutunne" jaoks kogutud summad ei ole läinud täies ulatuses sihtotstarbeliselt abivajajate aitamiseks," öeldi "Reporteris".