Kendall Jenner kolis sagedaste sissemurdmiste tõttu kodust ära

Jenner jättis teadmata ajaks hüvasti oma Beverly Hillsi koduga, seda vaatamata sellele, et tema turvameeskonda suurendati, vahendas TMZ.

Kendall võttis otsuse vastu pärast pühapäeval toimunud hirmutavat intsidenti, kui mees tungis öösel tema maa-alale ning tahtis alasti basseini ujuma minna. Nüüd tunneb modell, et tema kodu pole enam turvaline. Ta kolis koos turvameestega turvamajja, praegu pole teada, kas ta kavatseb maja ka maha müüa.

See mees on praegu psühhiaatriakliinikus testimisel, kuid võib peagi vabaks saada. Kuigi politsei arreteeris pühapäevase sissetungija, on ta juba vabaduses.