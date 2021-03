Laulukirjutajad artistide peale pahased: nad ei tee midagi, aga tahavad osa honorarist endale saada

"Need artistid teenivad raha tuuritamise, fänninänni ja sponsorite pealt, aga laulukirjutajate ainuke sissetulek ongi nende laulude pealt," tõid välja laulukirjutajad, kes on kirjutanud nt Dua Lipa loo "New Rules" ja Ariana Grande "7 Rings".

Nad tõid välja, et artistid ja produtsendid tihti kiusavad ja ähvardavad heliloojaid neid ka loo autoriks märkima, et saada osa honorarist endale.

Kirja kirjutajad kasutavad ühist nime The Pact ja sinna kuuluvad teiste seas Justin Tranter, Emily Warren, Ross Golan, Amy Allen, Savan Kotecha, Joel Little ja Victoria Monét.

Üheskoos on nad kirjutand hittlugusid sellistele artistidele nagu Lady Gaga, Britney Spears, One Direction, Michael Bublé, Lorde, Shawn Mendes ja Selena Gomez, kuigi kiri ei olnud suunatud ühelegi konkreetsele artistile.

"Pika aja jooksul on saanud komme, et artistid võtavad osa autorlusest endale, norm. Kuni praeguseni ei ole laulukirjutajate kogukonnas olnud piisavalt ühistust, et vastu hakata. Sellepärast oleme otsustanud kokku tulla, teineteist toetada ja muutus teha," kirjutasid nad.

Kiri adresseeris Elvis Presley ajast tuntud praktikat, kus tema mänedžer kolonel Tom Parker käskis lisada Elvise kaasautoriks lugude juures, mida ta esitas. Laulukirjutajad olid sellega nõus, sest loogika dikteeris, et 50 protsenti honorare Elvise laulu pealt on rohkem kui sada protsenti laulu pealt, mida esitab tundmatu artist.

Pika ajal peale sai see normaalseks ning kujunes ka fraas: muuda sõna, saa kolmandik. Ehk üks väike muudatus laulusõnades annab artistile kolmandiku honorarist.

Kuni praeguseni on laulukirjutajad end pigem hoidnud sellel teemal rääkimast, sest nad kartsid, et see võib mõjutada nende karjääri.