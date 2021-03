Kuningliku pere ekspert: Meghan Markle on nagu O.J. Simpson

"Kuninglik pere pole absoluutselt rassistlik, vähemasti see Elizabethi pere. Nad on maailmas palju ringi sõitnud, samuti on Elizabethi hingeasjaks olnud Rahvaste Ühenduse ehk endiste impeeriumi koloniaalmaade kooshoidmine, et n-ö patust lunastada kunagisi impeeriumi alandusi," sõnas Betty. Ta lisas, et paljudes Briti sarjades ja filmides on rahvaste segunemise tõttu esindatud ka tumedanahalised näitlejad.

"See Meghani rassijutt on lihtsalt kaart, mida Ameerikas George Floydi ajastul mängida. Kui Archie sündis, polnud tema nahavärvi teemal kuskil mingeid õelusi. Ja pealegi on Meghan selline ehtne O.J. Simpson. Tal on ainult üks mustanahaline sõbranna, kes on Serena Williams ja kes on ta tuttav eelkõige kuulsuse poolest. Ülejäänud Meghani sõbrad on kõik valged ja ta pole varem ka mingit rassijuttu ajanud," tõi Betty välja Meghani soovi end pigem valgetega samastada.

Kui Meghan oli rassile viidanud kommentaari teinud, hakkas avalikkus spekuleerima, kes seda nende lapse kohta öelda võis. Ühe kandidaadina viidati prints Charlesile, aga see lükati ümber. Selgus, et Harry ja Meghani pulmas esinenud mustanahaliste koor oli sinna palutud just Charlesi ja mitte Meghani palvel. Selle avaldas koori enda juht.

Teatavasti on O.J. Simpson endine USA jalgpallur, kes oli 1994. aastal oma naise Nicole Brown Simpsoni ja tema sõbra Ron Goldmani mõrva eest kohtu all. Simpsonit, kelle kaitsjate meeskonda kuulus ka Kim Kardashiani isa Robert, süüdi ei mõistetud. Avalikkus leidis siiski, et Simpson on süüdi, ning tema reputatsioon langes ja näitlejakarjäär lõppes.

2007. aastal arreteeriti Simpson Las Vegases süüdistatuna relvastatud röövis ja inimröövimises. Aasta hiljem mõisteti ta nende kuritegude eest 33 aastaks vangi ning ta sai võimaluse vabaks saada, kui on ära kandnud minimaalselt üheksa aastat. Ta sai vabaks 1. oktoobril 2017.