Uus hooaeg alustab: "Naabrist parema" osalejatel on konteineritega põnevad plaanid!

Osalejapaaridel on loodavate majade osas erinevad põnevad plaanid. Näiteks on neid, kes hindavad looduslähedust ja taaskasutust ning plaanivad luua maalähedases võtmes kodu. Samuti neid, kellele meeldib modernne ja kaasaegne lahendus ning neidki, kes erinevaid stiile kombineerivad. Lisaks on osalejaid, kes kavandavad SPA- ja saunamaja ehitust.

Kõik võistlejad on valmis pingutama, et ehitis kerkiks naabrite omast uhkem, sest rahva valitud võitja saab maja koos sisustusega endale ning võib selle viia täpselt sinna, kuhu see mõeldud on.