Eestis õudukat filmiv šoti näitleja temanimelistest valekontodest Instagramis: kui valimatult ei ropenda, siis see pole mina

Steven teatas, et raporteeris need kontod ja need on praeguseks kustutatud, ning lisas, et tema päris konto on see, millel on sinine linnuke.

"Ühel nendest kontodest oli viis tuhat jälgijat. Mulle on kirjutatud, et nad teesklevad mind ja küsivad raha. Kui keegi nendest teeskleb mind ja hakkab teile kirjutama kasutamata sõnu nagu f**k, s**t, b******s, a**, w****r jne, siis see pole mina," andis Steven Cree teada.

Ta lisas ka, et kui see keegi küsib raha, siis on ka see märk, et see pole tema.

Libakontodega on rinda pistnud ka meie kohalikud kuulsused, nagu Koit Toome, Hannes Hermaküla, Anne Veski, Ott Lepland, Kerli Kõiv, Rolf Roosalu ning kõige viimasena Stefan.

"Pole kunagi ühtegi sotsiaalmeedia kontot teinud, aga nüüd tehti mulle ise," ütles Hermaküla "Ringvaates" ja nentis, et olukord teeb vihaseks küll.

Kelmi potentsiaalsed kliendid on mingil viisil saanud ka Hermaküla telefoninumbri ning mees saab tihti kõnesid küsimustega, kas see või teine toode ikka korralik on ja töötab. "Just tund aega enne saadet sain kõne, kas see Samsung töötab hästi."

Kui Hermaküla asjast teada sai, tegi ta ka politseile avalduse.