Tom Hanksi pojal tekkis ekskallimaga rüselus, kes tal väidetavalt noaga pea lõhki lõi

30-aastane Chet jagas füüsilise aktsiooni lõpptulemust. Videost on selgelt näha, kuidas veri mööda Cheti vasakut näopoolt alla jookseb, vahendas The Sun.

TMZ postitas 8. jaanuaril Cheti Texases asuvas kodus toimunud interaktsiooni enda Instagrami lehele. Seal on näha, kuidas Chet süüdistab enda ekskallimat Kianat tema ähvardamises.

Videos on näha, kuidas Chet kõnnib naisele järele ja küsib: "Kas sa ähvardasid mind noaga?" Naine aga rebis siis telefoni käest ja sellega lõppes esimene salvestus.

Teises videos osutab Chet enda peale, kust jookseb sügavalt verd. "See l**a just ründas mind noaga," ütles mees kaamerale.

Kolmandas klipis selgitas mees nende mürgise suhte põhjuseid. "Ta on pahane, sest ta jäi varastamisega vahele. Minu raha varastamisega. Varastades minu krediitkaardid, mille eest maksis oma üüri, ja muu selline p**k," rääkis Chet.

Jaanuaris andis Kiana sisse avalduse Cheti vastu saada lähenemiskeeld, väites, et mees oli tema vastu ajavahemikul oktoober 2020 ja jaanuaris 2021 vägivaldne.

Pahane ekskallim tõi välja intsidendi New Orleansis, kus Chet filmis sarja "Your Honor". Kiana väitis, et Tom Hanksi ja Rita Wilsoni poeg haaras tal randmetest ja viskas ta üle toa, kui ta püüdis elamisest lahkuda.