Rannamaja-Oskar selgitas, kuidas ta end narkokurjategijatega sidus: tegu on pika ja väga vägivaldse looga

Kroonika avaldas selle nädala alguses loos tõsielusaatest "Rannamaja" tuntuks saanud Oskar Süvarist, kes on ligi aasta juba narkokuritegude eest vanglas.

Tulles sinu kuriteo juurde – milles sind siis täpsemalt süüdistatakse?

Ma ei tea, kuivõrd palju ma tohin kõigest rääkida. Seaduslikult pean ma mingil määral suu kinni hoidma. Ma saan ainult kommenteerida seda, mida meedias on öeldud. See kõik on tegelikult üks suur pudru ja kapsad. Aga jah, miskit sellist nagu avalikult on väidetud, olen ma tõesti korda saatnud. Tegelikult on see kahetsusväärne, mis on juhtunud...

Sa tegelesid siis valdavalt kanepiga?

Jah, ainult kanepiga. Juhtfiguurid olid pigem need, kes tegelesid ka n-ö Mendelejevi tabeliga. Mina õnneks nii kaugele ei läinud. Sellegipoolest pole mu teguviis kuidagimoodi õigustatud. Ka siis, kui mõni mõtleb, et Kanadas või Hollandis on kanep täiesti legaalne.

Lisaks sinule peeti kinni ka mitmed teised noored – tundsid sa neid?

Teatud hetkedel puutusin nendega tõepoolest kokku. Nägusid ma mäletan hästi. Kuid enne kogu seda jama ma ei teadnud ega tundnud kedagi neist. Ainult oma sõbrannat, kellega mind koos kinni peeti.

Aga ikkagi, mis paneb ükspäev kõige taolisega tegelema?

Tegu on pika ja väga vägivaldse looga. Siin on olnud nii palju hirmu ja ähvardusi. Ma ei oleks kindlasti kõigega nii palju seotud, kui ma poleks tundnud ohtu oma elu pärast. Juhtfiguurid teadsid, kus ma elan või käin – nad oleksid võinud minuga teha ükskõik mida.

Mind lubati ära tappa ja vägistada mitmel värvikal moel. Kohtutoimikuid lugedes sain ma inimeste ülestunnistustest ka teada, et mitmed osalised peksti ka füüsilisel kujul läbi: kokaiini ei müüdud nii kiiresti, kui oli vaja. Ma lugesin ja mõtlesin: vau, ongi tegelikult niimoodi! Inimesed saavadki nii hirmsad olla.

Kõik on olnud nii kurb ja nõme ning kahjuks olin ma selle kõigega kaasas. Aga kindlasti ei juhtu see kõik ka niimoodi, et esmaspäeval alustan ja nii ongi.

Sa siis tahad öelda, et sind ikkagi survestati seda kõike tegema?