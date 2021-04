VAATA JA KUULA | Villemdrillemil ilmus sünge ja energiline videosingel "drill(em)"

villemdrillem on äärmiselt rahul, et nii suur hulk inimesi teda usaldas ja sellise eksperimentaalse soundi ja suure videoprojektiga kaasa tulid: "Video scripti tehes proovisime jääda võimalikult UK-ehedaks ning tuua sisse sealset muusikavideote kultuuri – editimise võtteid, stilistikat, olekut. Storylines on viiteid ka teistele suurtele videotele, tähelepanelikum vaataja leiab sealt nii mõnegi tuttava stseeni. Cameo kohti oli videosse planeeritud esialgu päris mitmeid, aga lõpuks sai kaasatud vaid üks kandvam roll. Kohver on videos rätsep ja muud ma ei hakkagi ütlema."