Tuuli Roosma: mind üllatas Arbo tunne, et ma olen suur puu, kes talle varju heidab

Tuuli ja Arbo uus saade "Tuuli Roosma mees" räägib sellest, kuidas keegi võib elada kellegi teise varjus. Ning, nagu Tuuli rõhutas, üllatas teda väga, et Arbo seda tunneb. "Ja mina olen see suur puu, kes enda taga olevat liblekest ei märka," sõnas Tuuli.

Kogu saade oli Arbo idee, see on tema lugu. Ta näeb end Tuuli elus justkui kõrvalise tegelasena, keegi, kelle lugu on ka rääkimist väärt. "Tuuli kasutas head märksõnda libleke. Lible, Paunvere kellamees, ta on kõrvaline tegelane, kellel on ka oma lugu. Ja alkoholis, ärevus ja isiksushäired, need vajavad ju rääkimist ja paljastamist," sõnas Arbo.