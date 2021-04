KUULA | Just see ligi 20 aastat vana laul on viimased viis aastat muusikaedetabeli esisajas

Seda vaatamata sellele, et lugu avaldati esmakordselt 2003. aastal ja taasavaldati 2004. aastal, vahendas BBC.

260 nädalaga on The Killers teinud ka rekordi ja seda tegelikult juba tükk aega tagasi. Mitte ükski laul ei pääse sellele ligilähedalegi. Teisel kohal on Snow Patroli "Chasing Cars", mis on tabelis olnud 166 nädalat.

Muusikaedetabeleid haldava ettevõtte kohaselt striimitakse "Mr Brightside'i" nädalas keskmiselt 1,2 miljonit korda ning on müünud 3,52 miljonit singlit pärast esmaavaldust 2003. aastal.

Pole üldse paha laulu kohta, mis esimesel korral ei jõudnud esikümnessegi ja alles teisel korral suutis jala ukse vahele saada.

Laulu populaarsus tuleneb ilma igasuguse promota. "Mr Brightside" ei ole osa ühesti telesaatest ega reklaamist, ning ainuke film, kus sellele on viidatud, on 2006. aasta "The Holiday", kus purjakil Cameron Diaz refrääni karjub.

Bändi ninamees Brandon Flowers kirjutas laulule sõnad, kui ta oli 19 või 20 aastane, ja räägib ajast, mil tema tüdruksõber pettis teda teise mehega. Umbes samal ajal kohtas Flowers kitarrist Dave Keuning, kes oli varasemalt juba muusika kirjutanud. Kui need kaks kokku pandi, siis tundis Brandon Flowers, et seal on midagi imelist.

Laulu on vaid üks värss, sest Flowersil polnud lihtsalt rohkem sõnu ja see variant jäigi.

Kohe alguses oli laul palju süngem ning Flowers laulis seda palju kriipivama häälega. Flowers selgitas, et see oli mõjutatud David Bowie loost "Queen Bitch", aga kui nad lugu stuudiosse salvestama läksid, otsustas laulja eemaloleva, rohkem vaatlikuma, tooni kasuks.

See versioon oli inspireeritud Iggy Popist. "Kui kuulata tema plaati "Lust for Life", siis ta laulab väga monotoonselt "Sweet Sixteeni", ja ma proovisin ka samamoodi laulda. Kuna minu hääl on pehmem kui temal ja ma olin siis väga noor, siis tuligi laul selline nagu see tuli," meenutas Brandon Flowers Rolling Stones ajakirjale.