Ühe õe juurest teise juurde: Kendall Jenneri basseinis alasti ujunud mees vahistati tema noorema õe kodus

Kõige jubedam selle juures on asjaolu, et King oli COVIDi protokolli tõttu vangistuses vaid kuus tundi, ning poolteist päeva pärast vabastamist leidis ta tee Kylie Jenneri väravaga piiratud kogukonda. Kaua ta seal ei tilbendanud, vaid arreteeriti taaskord, seekord kuritegeliku jälitamise eest.

Kendall tõi välja ka mehe kriminaalse tausta. King on varasemalt inimröövi eest karistada saanud. Lisaks on mehel temast palju pilte enda sotsiaalmeedias. Kõik see on Kendalli enda elu pärast kartma pannud.