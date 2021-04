VIDEO | Juutuuber Deana Noop pidi end keskealise kriitiku eest kaitsma: see on nii õel!

Deanal on enda jälgijatega tihe suhtlus ning saab neilt tihti ka kirju. Kui tavaliselt küsitakse ilunuppe viisakalt ning jäädakse lugupidavaks, siis üks keskealine naisterahvas valis teise tee.

"Ma arvan, et see on üks läbi aegade üks manipuleerivamaid, nõmedamaid, aga samas ka üks naljakamaid otsesõnumeid, mida ma olen saanud," kirjeldas seda Deana.

Sõnum oli järgmine: "Kas sa oled oma juuksed halliks värvinud ja huuled viltu süstinud? Sa olid mega ilus. Võib-olla oli lihtsalt vale valgus," Sõnumi vahele oli lisatud ka kurva näoga emoticon.

Deana lisas, et ta ei tea, kes see naine on, aga piltide järgi tundub, et tegu oli tema ema vanuse naisega ehk keskealisega.

Sisulooja siis vastas ka, öeldes, et ta ei ole oma juukseid halliks värvinud, vaid vahepeal olid need lihtsalt tugevamalt toonitud.

"Jah, mul on lip fillerid, ja ei, mul ei ole huuled viltu süstitud," vastas Deana kriitilisele kommentaarile.

Noor naine avaldas siis, et tal on lõug natuke viltu. Ta ei saanud sellest enne aru, kui pärast teist tarkusehamba operatsiooni, kui tema lõug konkreetselt krudises kõrvade juures. "See valutab vahepeal nii hullult, et ma ei saa magada öösel. Kuna ma magan pea külili, siis see lisab lisastressi lõuale," rääkis Deana.

Ühel ööl, kui ta taaskord magada ei saanud, siis ta ärkas üles ja guugeldas, mida ta probleemi tegemiseks teha saaks. Ta leidis abinõu erinevate füsioloogiliste harjutuste tegemisel, mis probleemi vähendasid.

Kirurg, kes Deana teise tarkusehamba eemaldas, ütles ka, et tal on lõuaga halvasti ning tõenäoliselt peab tulevikus ta läbi tegema operatsiooni, et seda korrigeerida. Seni aga ta ei tohi palju nätsu närida ja kõva porgandit süüa, kuna need liigutused panevad lõuale peale suure pinge, mis olukord veel halvemaks muudavad.

Operatsioonist, kus lõua külge pannakse rauad ning nägu läheb meeletult paiste, taastumine võtab aega, mitu kuud ei saa korralikult süüa ning kogu protsess näeb üldse kole välja. Ja kõige tipuks ei ole garanteeritud, et see üldse korda saab.