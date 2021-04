Toomas Kirss esimesest kokkupuutest Ita Everiga: mina ei võtnud kaua hoogu, et talle helistada

"Mina ei võtnud kaua hoogu, et Itale helistada," räägib teleprodutsent Toomas Kirss, keda seob Itaga mitmekümneaastane töö- ja sõprussuhe. "Kuskilt ma tema numbri sain ja helistada julgesin. Olin noore režissöörina ETVs Gunnar Kilgase assistent olnud ja tahtsin lavastada üht norra novelli, kus mees võtab viina ja räägib kassiga ja kaadritaguseks hääleks soovisin Ita Everit."

Kirsi häbematus pakkuda Eesti NSV teenelisele kunstnikule kassihääle rolli oli mõistagi ennekuulmatu, ent bravuurikas Ita oli uudishimulik. Pärast telefonikõnet võttis Ita ühendust Kirsi ülemuse Anne Tuulinguga, et teada saada, kes see roheline nolk on.