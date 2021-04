Otto-Triinust lapseahistamises süüdimõistva otsuseni ehk Venno Loosaare tõus ja langus

Venno Loosaar on 16. detsembril 1968. aastal sündinud on eesti näitleja, saatejuht, telestsenarist ja -lavastaja. Ta on lõpetanud 1992. aastal Tallinna Pedagoogilise Instituudi näitejuhtimise erialal. Alates 2006. aastast kuni 2013. aastani oli ta Eesti Nuku- ja Noorsooteatri näitleja.

Nukuteatris tegi ta kaasa mitmes suures rollis, nt 2006. aasta lavastaja Janno Põldma etenduses "Lepatriinude jõulud, kus mängis lepatriin Timi ning 2010. aastal Soome kirjaniku ja karikaturisti Mauri Kunnase tööde põhjal valminud lasvastuses “12 kinki jõuluvanale” (lav. Taavi Tõnisson), milles Loosaar mängis Suhkru Sakarit.