Tommy Cash andis välja singli "Zuccenberg" ja avalikustas uuel albumil kaasa tegevad artistid

"Selle loo teeb raev ja pettumus energiast, mis on juba mõnda aega keenud. Selles loos on kuulda kõiki tühistatud tuure, kontserte ja ootamist! Edasilükkamist! Kõike seda, mida see tobe viirus varjutab. Kõik mu sõbrad, kelle klubid suleti, kelle tööd võeti. Selles loos on kõik see. See lugu esindab kogu seda kinnist energiat, kuid samal ajal tervitab tulevikku. Kiitus Diplole ja $uicideboy$ile, kellega oli hämmastav töötada! Ei jaksa enam oodata!", kirjeldab Tommy Cash.

Eelseisev lühialbum "Moneysutra", mis sisaldab endas koostööd artistidega Diplo, $uicideboy$, Bones, Riff Raff ja Eldzhey on Cashi meisterlik töö, mis tugineb enesekindlalt eelmisele täispikale albumile "¥€$". EP avalugu "Zuccenberg" koostöös muusikutega Diplo ja $uicideboy$ on tõsiselt emotsonaalne hitilaeng Tommy Cashile omases stiilis - raskekaaluline ent tugeva energiaga, millele lisab oma ainulaadse mitmežanrilise maitsega vürtsi Diplo ning New Orleansi hingamisega $uicideboy$.

Tommy on aastat alustanud vägevalt. Märtsi alguses teavitas ta koostööst Adidasega, kellega ühes valmis eksklusiivne tossude seeria ning maailma pikimad jalanõud. Piiratud kogusele jalavarjudele anti ostuõigus vaid loosimise teel ning kampaania osutus üliedukaks ületades ülemaailmse meediakünnnise ning jõudes sedapuhku miljonite inimesteni. Sellele järgnes mitte vähem edukas koostöö ihaldatud Prantsuse luksusbrändiga Maison Margiela, kellega andis muusik välja ühise kollektsiooni, mis sisaldas rõivaid ja aksessuaare, sh bränditud kiirnuudleid. Ühiselt Margielaga anti välja ka lugu "Mute", mis sisaldas endas kolm ja pool minutit vaikust ning mis jõudis mitmel pool maailmas edetabelite tippu.