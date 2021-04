Inetu tõde jõudis ilmavalgele: Anna Sorokin puhkes nutma 2019. aastal New Yorgi Osariigi Üemkohtus Foto: Scanpix

Anna Sorokin on saksa kodakondsusega vene päritolu naine, kes pälvis tuntuse pettuseskandaaliga. Ta kolis 2013. aastal New Yorki ja lõi Anna Delvey nime all fiktiivse identiteedi, teeseldes end olevat rikas saksa soost pärijanna.