Narkoäriga ratsa rikkaks? Rannamaja-Oskar paljastas, kui palju ta tegelikult kuritegevusega teenis

Kuid miks otsustas Oskar ikkagi taolise kaubaveoga tegutseda, kui isegi rahalises mõttes see nii väga tasuv polnud? "Üks on selge: taolise äriga alustamine ei ole mitte kunagi ühe hetke otsus. Õnneks on mul olnud nüüd veidi aega asjade üle järele mõelda. Kaks viimast aastat on möödunud täielikus kriisis – suhe inimesega, kes oli mentaalselt vägivaldne. Tundsin end korraga üksi ning ei suutnud inimesi usaldada. Mingi hetk võttis manipuleerimine võimust," tunnistab tõsielustaar.